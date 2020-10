Medewerkers van Ziekenhuis Geel krijgen brandtraining met VR-bril: “Hoe vaker en realistischer de oefeningen, hoe beter we zijn getraind in echte risicosituaties” Wouter Demuynck

01 oktober 2020

18u15 0 Geel Het Ziekenhuis Geel is met een pilootproject van start gegaan om alle 1.100 medewerkers brandtraining te geven met behulp van een VR-bril, waarmee ze onder meer virtueel een kleine vlammenzee moeten blussen en ook een grootschalige virtuele evacuatieoefening uitvoeren. “Hoe vaker en realistischer de oefeningen, hoe beter we zijn getraind in echte risicosituaties”, zegt noodplancoördinator Hans Heylen. De ziekenhuizen van Mol, Herentals en Turnhout zullen eveneens gebruik gaan maken van de technologie als er in Geel een gunstige evaluatie volgt.

Het is niet de eerste keer dat het Ziekenhuis Geel gebruikt maakt van een virtual reality-bril. Het ziekenhuis zet de technologie ook al in tijdens operaties zonder volledige verdoving, op de kinderafdeling en op spoed. Patiënten kunnen zo virtueel wegdromen op een strand of in een oceaan terwijl ze ogenschijnlijk nietsvermoedend een ingreep ondergaan.

Nu wil het ziekenhuis de VR-bril ook inzetten om haar medewerkers goed te leren omgaan met een brandsituatie. Concreet zullen alle 1.100 medewerkers van het ziekenhuis via de VR-bril een brandsituatie heel waarheidsgetrouw ervaren en zo vaardigheden aanleren om veilig om te gaan met een brand.

Realistischer

“Vanaf januari 2021 zullen we de verplichte jaarlijkse brandoefening aanvullen met een virtuele brand die je ziet door een VR-bril. Met de VR-bril zien ze een ‘echte’ kleine vlammenzee die ze moeten blussen. Ze leren ook hoe ze een deur kunnen openen van een kamer waarin het brandt”, zegt Hans Heylen, noodplancoördinator van Ziekenhuis Geel.

“Daarnaast zullen medewerkers een grootschalige virtuele evacuatieoefening uitvoeren, waarbij vijf verpleegkundigen een VR-bril dragen en in een virtuele omgeving een evacuatiescenario oefenen. Met een VR-bril kunnen we sneller meer medewerkers laten oefenen. Hoe vaker en realistischer de oefeningen, hoe beter we zijn getraind in echte risicosituaties.”

Ziekenhuisnetwerk Kempen

Het Geelse ziekenhuis test het systeem namens het Ziekenhuisnetwerk Kempen, waartoe ook de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Turnhout behoren. Als het pilootproject in Geel gunstig wordt geëvalueerd, zullen ook de andere Kempense ziekenhuizen gebruik gaan maken van de VR-bril voor hun brandtraining.

“Binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen wisselen we vaker expertise uit. Een gewoonte die ook tijdens de voorbije COVID-crisis ons heeft geholpen om in de Kempen optimale zorg te kunnen bieden aan de patiënt”, aldus CEO Jan Flament.