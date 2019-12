Medewerkers van jeugdhuis De Vonk krijgen tijdelijk onderkomen in cocoon2440 Wouter Demuynck

17 december 2019

14u22 0 Geel De vaste medewerkers van jeugdhuis De Vonk kunnen na de brand van vorige week maandag in jeugdcentrum De Bogaard tijdelijk terecht in cocoon2440, de ondernemerschapsruimte van KU Leuven in de Stationsstraat in Geel.

“Via het Europees en Vlaams gesubsidieerd project StartUp 2440 werken we nauw samen met jeugdhuis De Vonk”, zegt coördinator Rita Thijs. “We helpen hen daarom graag uit de nood. De avondworkshop die woensdag gepland was in het jeugdhuis, zal dan ook plaatsvinden in cocoon2440.”

De medewerkers kunnen waarschijnlijk volgende week terug aan het werk in het jeugdhuis.