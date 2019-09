Medewerkers van Ineos Geel fietsen afstand van Tour de France voor het goede doel Wouter Demuynck

18 september 2019

Dit jaar hebben 1.325 medewerkers van het Britse chemiebedrijf Ineos de bedrijfsuitdaging aangegaan om de afstand van de Tour de France te fietsen tijdens recreatieve fietstochten en hun dagelijks woon-werkverkeer. Ook 25 medewerkers van Ineos Geel fietsten in juli mee voor het goede doel, naast teams van andere Belgische en tal van buitenlandse vestigingen. In totaal bereikten de 52 teams samen 625.387 kilometer. Als erkenning voor die enorme inspanning schonk Ineos 2.000 euro aan het plaatselijk gekozen goede doel van ieder van de 52 teams die de bedrijfsuitdaging hebben volbracht, wat het totaal dus op 104.000 euro brengt.

De Ineos-vestiging in Geel koos voor een donatie aan Vlok-CI, een organisatie van en voor de ouders van dove en slechthorende kinderen. “Het is een fantastische prestatie van het team om zo een resultaat neer te zetten. Dat we hierdoor geld kunnen schenken aan het goede doel maakt de bekroning van de inspanning des te groter”, aldus een trotse Jan De Belder, site manager van Ineos Manufacturing in Geel.