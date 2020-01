Marleen en Rafael vieren gouden jubileum Wouter Demuynck

31 januari 2020

19u58 0 Geel Het Geelse echtpaar Marleen Ven (70) en Rafael Guglielmelli (71) vierde onlangs haar gouden jubileum. Destijds hebben ze elkaar ontmoet in een dancing in Geel. Intussen hebben ze één kind en twee kleinkinderen.

Rafael heeft eerst bij vrachtwagenbouwer DAF in Oevel (Westerlo) gewerkt en daarna bij Van Hool in Koningshooikt. Ook Marleen was fabrieksarbeider.

De passie van Rafael is altijd voetbal geweest. Hij speelde jarenlang bij Italiano, een Geelse ploeg voor spelers van Italiaanse afkomst, en is daarna scheidsrechter geworden. Dat laatste doet hij nog altijd.