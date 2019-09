Marijse en Vic vieren 65 jaar huwelijksgeluk Wouter Demuynck

20 september 2019

15u51 0 Geel Marijse Blommé (85) en Vic Mertens (94), die sinds 2016 in een assistentiewoning in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Geel wonen, vieren op 21 september hun briljanten huwelijksjubileum.

Marijse is geboren in Sint-Jozef-Olen, Vic is afkomstig uit Meerhout. Ze leerden elkaar kennen aan het station, waar Marijse, die snit en naad heeft gestudeerd, de trein naar Antwerpen nam voor haar werk. Vic werd leerkracht en belandde zo in 1952, samen met zijn broer Jef, in Congo om er les in houtbewerking te geven bij de Broeders van Liefde.

Tijdens hun ontmoeting aan het station was Vic net in het land aangezien het schoolvakantie was. Zij trouwden op 21 september 1954 en de dag na hun huwelijk vertrokken ze al naar Lusambo in Congo. Terwijl Vic les gaf in houtbewerking bij de Broeders van Liefde, zorgde Marijse voor de drie kinderen - drie meisjes - en het huishouden.

In 1960 keerden ze terug naar België en nestelden ze zich in Meerhout. Eerst nog bij de ‘moemoe’ terwijl zij hun huis bouwden, waarvan Vic al het timmerwerk voor zijn rekening nam. Er werden nog twee kinderen, ook meisjes, geboren in België. Ondertussen zijn er al 10 kleinkinderen en drie achterkleinkinderen, met een vierde op komst. Vic kon terug les geven in houtbewerking in Tessenderlo bij de Broeders van Liefde, wat hij deed tot aan zijn pensioen.

Kunst maken was voor beiden een hobby. Vic is een kunstenaar in hart en nieren en heeft gouden handen: een stuk hout of boomstam werden in zijn handen dan ook heel mooie meubels en kunstwerken. In het gemeentehuis pronken bijvoorbeeld de katten van Meerhout, die hij uit een boomstam beeldhouwde. Zowel Vic en Marijse schilderen ook graag. Daarnaast zette Marijse zich in bij enkele organisaties zoals ziekenzorg en het zangkoor en op politiek vlak. Ook handwerken en naaien deed zij graag en doet ze nog steeds.