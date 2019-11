Maria en Jacques vieren gouden bruiloft Wouter Demuynck

27 november 2019

Dit jaar zijn Maria Sneyers (67) en Jacques Stynen (71) uit Winkelomheide (Geel) 50 jaar getrouwd. Ze hebben samen vier kinderen en vijf kleinkinderen. Jacques heeft jarenlang bij Smet Group in Dessel gewerkt, Maria is altijd thuisgebleven als huismoeder.

In haar vrije tijd kookt Maria graag en doet ze aan linedance. Jacques is als hobby orgelist in de kerk van Winkelomheide.