Man vindt obus in veld naast woning Jef Van Nooten

25 mei 2020

16u14 1 Geel In de Koning Albertstraat in Geel werd maandagmiddag een obus gevonden.

Het springtuig werd ontdekt door iemand die er met een metaaldetector aan het zoeken was. De obus werd gevonden op een veld naast een woning. Een ontruiming van de omgeving was niet nodig. De obus is opzij gelegd in afwachting dat DOVO, de ontmijningsdienst van het Belgische leger, het springtuig komt ophalen.