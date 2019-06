Man riskeert 12 maanden cel voor belaging van ex Jef Van Nooten

11 juni 2019

12u28 2 Geel De 31-jarige Glenn V.R. uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden. Sinds zijn relatiebreuk maakt hij het leven van zijn ex-partner zuur.

In juni 2018 kwam er een einde aan de relatie. V.R. bleef zijn ex nadien lastig vallen. Op 27 februari van dit jaar liep de situatie volledig uit de hand. De politie moest die dag vijf keer tussenkomen omdat de man problemen veroorzaakte. “Aan de woning van zijn ex sloeg hij op ramen en stampte tegen de deur. ‘Als je niet open doet, sla ik je kop in’ dreigde hij”, zegt openbaar aanklager Patti Broeckx. “Toen de vrouw terug kwam van haar kinderen naar school te doen, trok hij haar van de fiets.”

De aanklager vordert 12 maanden cel en een boete van 800 euro. “Mijn cliënt heeft een tijd last gehad van stemmingswisselingen, maar heeft daar nu medicatie voor”, vertelde de advocate van V.R.

Het vonnis volgt in september.