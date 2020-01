Man klopt agent gebroken neus in Geelse uitgaansleven Jef Van Nooten

07 januari 2020

12u11 0 Geel Een man uit Geel ging twee jaar geleden door het lint in het uitgaansleven in Geel. Hij sloeg een agent een gebroken neus en vernielde nadien zijn cel. De man riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden.

De feiten dateren van 13 januari 2018. De politie in Geel was die nacht getuige van een schermutseling. Met grote moeite slaagden ze er in A.M. uit Geel te overmeesteren. “Ook een vriend van de beklaagde hield hem aanvankelijk mee in bedwang. Maar toen die de greep op zijn arm loste, kon hij een vuistslag geven aan één van de inspecteurs. De agent liep een barst op in de neus”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Na zijn arrestatie verbouwde A.M. zijn cel. De politie moest peperspray gebruiken om hem te kalmeren en geboeid met colsonbandjes naar een andere cel te kunnen brengen.

Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van 6 maanden. “Hij had te veel gedronken en werd opgejaagd door zijn vriend”, zegt de advocaat van de man.

Vonnis op 4 februari.