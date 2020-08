Man (37) raakt verbrand bij opbranden van materiaal in tuin Wouter Demuynck

29 augustus 2020

19u20 6 Geel De hulpdiensten werden zaterdagnamiddag rond 17.30 uur opgeroepen naar Westerhoeven in Geel. Een man raakte er zwaar verbrand bij het opbranden van materiaal in zijn tuin.

De 37-jarige bewoner had benzine over het vuur gegoten, maar dat zorgde voor een steekvlam.

De man werd met zware brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Het gaat vooral om brandwonden in de eerste graad, maar ook om enkele in de tweede en derde graad.