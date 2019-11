Man (29) klopt nieuwe vriend van ex bijna dood met hamer: rechter beveelt internering Jef Van Nooten

27 november 2019

12u30 0 Geel De 29-jarige J.L. uit Geel moet worden geïnterneerd. De rechter stuurt hem naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Turnhout nadat hij de nieuwe vriend van zijn ex meermaals met een hamer op het hoofd had geslagen.

Het extreme geweld deed zich voor op 9 juli van dit jaar. J.L. trok die dag naar de woning van zijn ex. In zijn rugzak had hij een hamer verstopt. Eenmaal in de woning haalde hij die hamer tevoorschijn en viel er de nieuwe vriend van zijn ex mee aan. Het slachtoffer kreeg daarbij ook meerdere slagen op het hoofd. Hij liep twee schedelfracturen, drie gebroken ribben en een klaplong op. De man verkeerde zelfs even in levensgevaar. “Ik weet niet meer wat ik gedaan heb. Ik kan me dat niet herinneren”, verklaarde J.L. tijdens het proces aan de rechter. “Ik weet alleen dat ik het in die periode enorm moeilijk had. Ze had me al zo veel bedrogen. Het was de zoveelste keer. Ik zag haar echt graag.”

Het openbaar ministerie haalde tijdens het proces aan dat de man volgens het psychiatrisch verslag een geestesstoornis heeft waardoor er een grote kans op recidive is. De aanklager had daarom de internering gevorderd. De rechtbank gaat daar nu in mee en stuurt J.L. naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Turnhout. De man kan daartegen nog in beroep gaan, maar liet al aan de rechter weten dat hij daar weinig zin in heeft. “Ik wil dit alles gewoon zo snel mogelijk achter de rug hebben”, vertelde hij.