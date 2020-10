Malosewaver krijgt volgend jaar verlichting Wouter Demuynck

06 oktober 2020

22u28 0 Geel Er zal vermoedelijk in 2021 verlichting komen op de Malosewaver in Geel-Bel. Aangezien de straat zich in waardevol natuurgebied bevindt, zal er gewerkt worden met anderskleurige verlichting.

Oppositiepartij Open Vld dringt al een tijdje aan op verlichting op Malosewaver. Volgens de partij is er grote nood aan verlichting op de donkere weg door de bossen van Bel, aangezien veel schoolgaande kinderen de verbinding gebruiken als alternatief voor de Molseweg.

In februari hielden de liberalen op Malosewaver nog een actie door aan fietsers reflecterende armbanden uit te delen. Op de jongste gemeenteraad peilde raadslid Myriam Smets naar een stand van zaken rond het dossier. “De verkeersonveilige situatie in Malosewaver, het stuk tussen de Meerhoutseweg en Bel, is nog steeds niet opgelost. Wat heeft de stad ondertussen ondernomen?”, vroeg Smets zich af.

Anderskleurige verlichting

“Als bestuur willen wij ook graag die verlichting om het dorp aantrekkelijk te maken en zodat de scholieren veilig van de weg kunnen gebruikmaken”, aldus schepen van Openbare Werken Ben Van Looveren (CD&V).

“Aan Fluvius hebben gevraagd een offerte te maken en die hebben we ook bekomen. Aangezien de weg zich bevindt in natuurgebied, hebben zij voorgesteld om te werken met anderskleurige verlichting. We hebben ook met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt contact gehad en er was wel wat discussie over welke kleur het licht zou moeten krijgen. Daarop hebben we aan Fluvius gevraagd de offerte aan te passen en met een oranjerode kleur te werken, wat ook aan bod kwam tijdens de discussies met Natuurpunt en ANB.”

De nieuwe offerte zal wellicht enkele weken op zich laten wachten. Schepen Van Looveren hoopt dat de verlichting nadien in 2021 gezet kan worden.