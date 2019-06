Louis en Liza vieren gouden huwelijksjubileum Wouter Demuynck

18 juni 2019

Het Geelse echtpaar Louis Vennekens (76) en Liza Bisschops (70) vierde onlangs hun gouden huwelijksjubileum. Ze ontmoetten elkaar in Kasterlee en samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Liza werkte vroeger in een naaiatelier, Louis was aan de slag als machine-operator in een fabriek. Zij genieten nu samen van hun welverdiend pensioen.