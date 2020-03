Louis en Clementina delen al 60 jaar lief en leed Wouter Demuynck

13u32 3 Geel Louis Molenberghs (82) en Clementina Pauwels (82), die in Holven wonen, vieren dit jaar hun 60ste huwelijksjubileum. Het echtpaar heeft samen één kind, twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Louis begon zijn carrière in het leger en ging nadien aan de slag bij vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel (Westerlo). Clementina was eerst huismoeder en ging daarna tot haar pensioen werken bij een sigarenfabriek.

Het koppel zorgt samen graag voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voorts houdt Louis ervan om te gaan wandelen.