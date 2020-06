Lions Club Kempenland schenkt laatste lading mondmaskers aan Ziekenhuis Geel Jef Van Nooten

01 juni 2020

14u07 2 Geel De Lions Club van de zone Kempenland heeft zondag 1.200 FFP2-mondmaskers overhandigd aan het ziekenhuis in Geel.

Vertegenwoordigers van de Lions Club overhandigden behalve de mondmaskers ook 500 paar medische handschoenen. “Dit is de laatste actie van een reeks initiatieven waarbij in totaal 4.600 mondmaskers werden geleverd aan de ziekenhuizen van Turnhout, Mol en Geel”, klinkt het. “Ook hebben verschillende clubs eerder mondmaskers en schorten gestikt, werden fruitkorven en briefkaarten bedeeld bij vijftien woonzorgcentra in de streek of zijn pakketten met verzorgingsproducten rondgedragen naar gezinnen in nood.”