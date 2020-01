Lio is eerste nieuwjaarskindje uit de Kempen :“We hadden een rustige nieuwjaarsavond in gedachten” Toon Verheijen

01 januari 2020

15u29 3 Geel Lio Westhovens mag zich met enige trots de eerste Kempense nieuwjaarsbaby van 2020 noemen. Het jonge kereltje werd iets na 1 uur geboren, een dagje eerder dan gepland. Maar daar zitten de ouders niets mee in. “We hadden een rustig oudejaarsavondje met vrienden thuis gepland. Dat liep wel even anders”, lachen de trots ouders. Lio Westhovens mag zich met enige trots de eerste Kempense nieuwjaarsbaby van 2020 noemen. Het jonge kereltje werd iets na 1 uur geboren, een dagje eerder dan gepland. Maar daar zitten de ouders niets mee in. “We hadden een rustig oudejaarsavondje met vrienden thuis gepland. Dat liep wel even anders”, lachen de trots ouders. Het was in het ziekenhuis van Geel overigens een drukke nacht, want er werden nog drie kindjes geboren. In Turnhout zagen twee spruiten het levenslicht, in Herentals ééntje en in Mol was er nog eentje gepland woensdag ergens in de loop van de namiddag/avond.

Het was het nachtje wel voor het verloskwartier en de materniteit van het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel. Al leek dat dinsdagavond niet meteen het geval, want toen was er maar één koppel binnengekomen om te bevallen. Uiteindelijk werden het er dus drie en één vrouw die bijna op weg was naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk nog thuis is bevallen. “Zoveel geboortes op één nacht is toch redelijk uitzonderlijk”, lachen gynaecologe Ellen Vercammen, kinderarts Lise Jonnaert en de verpleegsters Greetje Thys, Katrien Verpoorten, Lisa Vannuffelen en Michele Van Wolputte. “We wisten wel dat er natuurlijk een aantal bevallingen waren uitgerekend voor begin januari en dan kan het altijd gebeuren, maar toevallig allemaal samen tijdens de nacht van oud op nieuw: dat hadden we nu ook niet gedacht. Gelukkig zijn ze allemaal vlot verlopen.”

Rustig avondje

Lio Westhovens was de eerste die geboren werd. Iets na 1 uur zag de kleine spruit het levenslicht. “Normaal gezien was de keizersnede gepland voor donderdag”, vertellen de trotse ouders Roel Westhovens (41) en Sofie Van Elsen (34). “We hadden dinsdagavond voor oud op nieuw nog afgesproken met vrienden. Rustig thuis. We hebben ze buiten moeten zetten”, knipoogt Roel. “We zijn uiteindelijk iets voor middernacht het ziekenhuis binnengekomen en iets na 1 uur was onze Lio er al. Alles is redelijk vlot verlopen dus. Het is ons eerste kindje. Natuurlijk zijn we dolgelukkig. En voortaan is het dus ieder jaar dubbel feest op de eerste januari.” Lio is een flinke kerel van 3,925 kilogram en is 52 centimeter groot.

Thuisbevalling

Voor Huguette Ndono uit Kasterlee kwam nieuwjaarskindje Lilian ook een beetje als een verrassing. “Ik was nog in het ziekenhuis geweest begin deze week, maar het leek nog niet voor meteen”, vertelt ze. “Maar dinsdagnacht kreeg ik toch ineens weeën en toen ging het snel. Uiteindelijk heb ik samen met mijn man het kindje thuis op de wereld gebracht. Er is nog een MUG-team ter plaatse gekomen, maar toen was Lilian al geboren.” Lilian heeft thuis nog twee oudere zusjes. Hij weegt 3,760 gram en is 49 centimeter groot.

Stijgende cijfers

Het ziekenhuis van Geel klokte in 2019 of 750 bevallingen (760 baby’s). Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Ook in Herentals en Mol steeg het aantal bevallingen net als in Turnhout. Daar werden 1.667 baby’s geboren, een stijging van 52 geboortes ten opzichte van 2018. “Een blijvende trend is dat er steeds meer vrouwen op iets latere leeftijd moeder worden”, vertelt gynaecoloog Steven Van Calenbergh. “Ruim 15 procent van de vrouwen die in ons ziekenhuis bevallen zijn, was ouder dan 35 jaar. Ook in de categorie 40+ zagen we een stijging ten opzichte van vorige jaren. Daar zijn meerdere redenen voor, zoals een nieuwe relatie na een scheiding of nieuwe fertiliteitstechnieken. Er was ook een daling in het aantal moeders jonger dan 30 jaar.” De afdeling vroedkunde groeit ook. “We zijn met 10 gynaecologen. Het team telt ook 5 gynaecologen in opleiding en kan rekenen op een sterk team van super gemotiveerde vroedvrouwen. Om de patiënt de best mogelijke service te bieden, specialiseert iedere gynaecoloog zich in een specifiek domein.”

In AZ Turnhout zag Marie om 5 u16 het levenslicht. En Noor iets later om 6u03. In Herentals werd het nieuwjarskindje om 6 uur geboren.