Lief en Clement vieren 50ste huwelijksverjaardag Wouter Demuynck

26 augustus 2019

Het Geelse echtpaar Clement Lievens (71) en Lief Vanreusel (71) heeft onlangs hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Zij leerden elkaar destijds kennen op een bal in Olen, waarvan Lief afkomstig is. Samen hebben ze een dochter. Clement werkte vroeger bij vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel (Westerlo), Lief was stikster in een atelier in Geel. Als hobby naait Lief nog alles zelf, Clement gaat in zijn vrije tijd graag vissen.