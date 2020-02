Levensgrote replica van Sudan, op twee na uitgestorven neushoorn, kan van jou zijn voor 14.000 euro Wouter Demuynck

24 februari 2020

17u15 3 Geel In de Geelse webshop No Big Deal kan je een opmerkelijke aankoop doen. Een levensgrote replica van Sudan, het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn, wordt er immers te koop aangeboden. Gegadigden kunnen het kunstwerk van Gozewijn Devillé binnenrijven voor 14.000 euro.

Sudan, een 45-jarige witte neushoorn, werd op 19 maart 2018 ingeslapen omdat zijn gezondheidstoestand zodanig verslechterd was. Daarmee was het allerlaatste mannelijke exemplaar van de noordelijke breedlipneushoorn, of witte neushoorn, verdwenen. De soort is nu, op twee vrouwtjes na, uitgestorven. De populatie van de dieren is vooral fel geslonken omdat ze sinds de jaren 70 ten prooi vallen aan stropers die op hun hoorns uit zijn.

Levensgrote replica

Kunstenaar Gozewijn Devillé maakte een levensgrote replica van Sudan toen die nog in leven was. Daarmee was hij niet aan zijn proefstuk toe. In de Beekse Bergen in Nederland kan je al een olifant op ware grootte van hem bewonderen. “Ik ben een sociaal geëngageerd mens en ook ecologie vind ik erg belangrijk. Toen ik hoorde dat de noordelijke variant van de witte neushoorn op uitsterven stond, dacht ik: jammer, maar daar kan ik niets aan doen”, vertelt Gozewijn Devillé.

“Toch vond ik om een of andere reden dat ik me daar niet achter kon blijven verschuilen. Ik wou iets bedenken om dat probleem zo goed mogelijk onder de aandacht van de mensen te brengen. Hoe kon ik dat beter dan door een beeld van het laatste mannetje te maken?”

Sensibiliseringsprojecten

De replica vertelt een niet mis te verstane boodschap: de neushoorn neemt de wereldbol uit wraak als een speelbal op zijn hoorn. Het beeld werd dan ook twee jaar lang ingezet voor sensibiliseringsprojecten. In Thomas More werd het beeld ingezet voor een project rond de impact van de mens op zijn omgeving en ook in hogescholen in Brussel en Diepenbeek kwam Sudan langs.

“Het was mijn bedoeling zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en wakker te schudden. Dat is goed gelukt, ik heb wel het gevoel dat ik een klein stukje heb bijgedragen aan een betere wereld, met meer respect voor de biodiversiteit, die toch zo kwetsbaar is”, vervolgt Devillé.

“Mijn replica van Sudan heeft gedurende twee jaar haar werk gedaan, maar nu is het project afgelopen. Het zou fijn zijn als iemand er een blijvende boodschap aan zou hebben en het beeld een plek zou krijgen waar veel mensen dezelfde boodschap kunnen delen.”

360 kilo

Iwan Van Rompaey en Dirk Kennis van webshop No Big Deal besloten zich te ontfermen over de kolos. “Wij gaan voor antiek, kunst en curiosa met een verhaal. En het verhaal van een door de mens vermoorde diersoort, hoe pijnlijk ook, is er een waar niemand aan voorbij kan”, aldus Van Rompaey en Kennis. “Het beeld dat Gozewijn van Sudan maakte pakt je meteen in. Dit is echt iets speciaals en dus echt iets voor ons. Het zal niet makkelijk zijn er een passende thuis voor te vinden, maar we gaan de uitdaging met plezier aan.”

De basis van het beeld bestaat uit een gelast frame, waaraan houten platen en een ijzerdraadvlechtwerk werden bevestigd voor de ruwe contouren. De huid van Sudan bestaat uit afgedankte lakens en ander textiel. Daarover kwam een beschermende laag gevelstucwerk. Al bij al weegt de hele installatie ongeveer 360 kilo. Dat is nog steeds tien keer minder dan de echte Sudan.