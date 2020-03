Leren wiezen? Dat kan in het Geelse Brouwhuis Wouter Demuynck

04 maart 2020

16u03 0 Geel Op zaterdag 7 maart kan je tussen 14 en 17 uur in groepjes van vier leren wiezen in het Geelse Brouwhuis. De workshop vindt plaats naar aanleiding van het Belgisch Kampioenschap Wiezen op 11 april in De Waai in Geel.

De workshop staat open voor iedereen. Mensen van alle leeftijden zijn welkom en je hoeft geen ervaring te hebben met kaartspelen. Om de tafels en groepen samen te stellen, dien je vooraf in te schrijven via www.iwwa.cards. Deelnemen kost drie euro per persoon, inclusief één basisconsumptie. Betalen doe je ter plaatse voor aanvang van de workshop.

Generatie- en cultuurverbindend spel

Op zaterdag 11 april organiseert IWWA (International World Whist Association) de vijfde editie van het Belgisch kampioenschap Wiezen in zaal De Waai in Geel. “Naar aanleiding van het Belgisch kampioenschap organiseert IWWA een workshop om te leren wiezen. We krijgen regelmatig de vraag om het spel aan te leren en onze federatie probeert om van het kaartspel een generatie -en cultuurverbindend spel te maken”, aldus Freddy Verhuizen, voorzitter van IWWA.