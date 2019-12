Leerlingen Sint Jozef serveren ‘Warmste Stoofvlees’ ten voordele van Help Brandwonden Kids Wouter Demuynck

09 december 2019

18u24 0 Geel Maandagmiddag serveerden de zestien leerlingen van het vijfde jaar Restaurant en Keuken van Sint Jozef Geel in het kader van de Warmste Week ‘Het Warmste Stoofvlees met Frietjes’. De zelfbediening van de school was daarvoor helemaal uitverkocht. De opbrengst, nu al minstens 2.500 euro, gaat naar de Molse vzw Help Brandwonden Kids.

De leerlingen van Restaurant en Keuken kwamen zelf met het idee op de proppen om voor de Warmste Week een actie te organiseren. “Ze hebben alles volledig zelf gedaan: sponsors gezocht, leerkrachten aangesproken, het werkschema uitgedokterd... Het was fantastisch, ik heb enkel moeten sturen”, glundert hun klastitularis Liesbeth Oosters.

Volledig volzet

Voor beide shiften was de zaal volledig volzet, met in totaal zo’n 255 mensen die kwamen genieten van de kookkunsten van de leerlingen. “Dat komt neer op ongeveer 2.500 euro, maar er komt sowieso nog wat bij. De inkomsten van het drinken moeten we bijvoorbeeld nog tellen.”

Dat leerlingen die in de keuken staan voor een vzw als Help Brandwonden Kids kiezen, hoeft natuurlijk niet te verbazen. “Ze wilden iets lokaal steunen dat bij hen aanleunt. Ze werken met serieuze gasvuren dus er gebeurt al wel eens een ongeval in de keuken, maar die voorvallen zijn gelukkig vooral klein.”

Leden van Help Brandwonden Kids vzw kwamen ook mee eten en plaatsten een standje waar bezoekers terecht konden voor informatie over hun organisatie.