Leerlingen Sint Jozef Geel behalen als eerste in de regio diploma via duaal leren Wouter Demuynck

12 juni 2019

17u22 0 Geel Vier leerlingen van het zevende jaar Elektrotechnicus aan Sint Jozef Geel hebben dit schooljaar in primeur hun diploma secundair onderwijs behaald via duaal leren, waarbij ze telkens twee weekdagen les volgden en drie bij een bedrijf werkten. In onze regio zijn zij de eerste die zo hun diploma halen. In heel Vlaanderen zijn zo’n 1.100 leerlingen er dit jaar mee gestart.

Leerlingen Elco Eyckmans, Kobe Van de Water, Gianni Baelus en Hubert Sowa gingen begin dit schooljaar van start met hun traject van duaal leren, dat scholengemeenschap Kogeka uittekende samen met Voka Mechelen-Kempen. In één jaar tijd zijn ze aan de slag gegaan bij vijf bedrijven: Sopraco, Dymotec, Spie Belgium, Engie Fabricum en Elektriciteitswerken Johan Wuyts. De leerlingen volgden dan telkens twee dagen in de week les en werkten de overige drie weekdagen bij een bedrijf. De school zorgde voor professionele begeleiding met een trajectbegeleider, de ondernemingen zorgden voor een kwalitatieve werkplek en een mentor.

Echte werkervaring

“In een duaal leertraject leren studenten heel veel in het bedrijf samen met de werknemers onder begeleiding van een mentor. Dankzij duaal leren worden de leerlingen geconfronteerd met vaardigheden die ze echt nodig hebben. Ik denk aan gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, feedback vragen, met deadlines omgaan en werkervaring opdoen tussen de professionals. Tijdens een stage leer je je doelstelling toch vooral op school”, zegt Hilde Verdonck, adjunct-directeur Wetenschappen & Techniek van Sint Jozef Geel.

De vier leerlingen beamen dat. “We hebben veel ervaring opgedaan en bij de bedrijven meer bijgeleerd dan op school. In de bedrijven word je niet met het handje vastgehouden. De eerste weken was het op fysiek vlak wel zwaar met het vroege opstaan, maar eens je dat gewoon was, was het makkelijker dan naar school gaan.”

Bedrijven lovend

Ook de deelnemende bedrijven zijn lovend over de nieuwe leervorm. “De technologie in onze industriële sector blijft toenemen en vergt meer kennis en expertise van onze mensen. Via duaal leren dragen wij graag ons steentje bij om de jongeren een opleidingstraject aan te bieden”, zegt Davy Nuydens, managing director van Dymotec.

Op dit moment volgen 1.100 leerlingen in Vlaanderen een traject duaal leren, maar Voka wil dat aantal stevig zien groeien. “Maar er zijn nog verschillende obstakels om van duaal leren dé leervorm van de toekomst te maken. Om een treffend voorbeeld te geven: de regels verhinderen jongeren die een traject duaal leren volgen vakantiewerk te doen in datzelfde bedrijf”, zegt Guido Evens, senior adviseur bij Voka.

Apart agentschap

In landen als Zwitserland is duaal leren de eerste keuze van ouders en leerlingen, maar in Vlaanderen is dat dus nog toekomstmuziek. “Vandaag zorgt de versnipperde aansturing en het oerwoud van overlegstructuren ook voor verwarring en onduidelijkheid. Een apart agentschap duaal leren is nodig.”