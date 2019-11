Leerlingen Sint Dimpna Geel bouwen eigen weerstation Wouter Demuynck

15 november 2019

15u05 0 Geel De 22 leerlingen van het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde aan Sint Dimpna Geel hebben hun eigen weerstation gebouwd en het een plaats gegeven in de tuin woonzorgcentrum Zusterhof. De bouw van het weerstation kadert in het VLINDER-project van de UGent, dat 50 scholen over heel Vlaanderen de kans gaf om weerstations te bouwen om zo een grootschalig meetnetwerk in Vlaanderen op te richten.

Krachtige computers laten toe om steeds nauwkeurigere weersvoorspellingen te maken, maar betrouwbare waarnemingen beperken zich meestal tot weerstations in open en landelijke omgevingen. Het VLINDER-project van UGent wil daarin verandering brengen door in Vlaanderen een meetnetwerk op te zetten waarbij gemeten wordt in zeer uiteenlopende omgevingen - van landelijke gebieden en stadscentra tot industriële sites en bossen.

Interessante locatie

Om dat op grote schaal te organiseren is als onderzoeker onbegonnen werk. Het project deed daarom beroep op scholen om de weerstations te bouwen en te plaatsen in de meest uiteenlopende omgevingen. 600 Vlaamse scholen stelden zich kandidaat voor het project en uiteindelijk kregen 50 scholen, waarvan dus ook Sint Dimpna Geel, de kans om een weerstation te bouwen. “Het Sint Dimpna College werd omwille van zijn interessante locatie mee uitgekozen”, legt leerlinge Anna Beirinckx uit.

“We hebben het project inmiddels tot een goed einde gebracht. Het takenpakket bestond uit het afstellen van de elektronica, het bouwen zelf en het monteren van alle onderdelen. Door ons weerstation wordt er nu elke dag de luchtvochtigheid, temperatuur, hoeveelheid neerslag en wind gemeten voor ons eigen stadje Geel.”

De meetresultaten kan iedereen voortdurend online volgen via de website https://wow.meteo.be/nl/. Het meetstation in Geel vind je door ‘Vlinder 26' in te vullen.