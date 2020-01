Leerlingen Sint Aloysius besturen hun eigen land: “Zo leren ze dat welvarend en rechtvaardig land niet vanzelfsprekend is” Wouter Demuynck

17 januari 2020

16u55 0 Geel Als eersten in Vlaanderen mochten de eerstejaars van Sint Aloysius Geel donderdag en vrijdag aan de slag met het interactief onderwijsproject Globaland XL, dat van Nederlandse makelij is. De leerlingen bestuurden in groep hun eigen land in een virtuele wereld. Ze leren zo dat leven in een welvarend en rechtvaardig land niet vanzelfsprekend is.

Het project Globaland XL loopt telkens twee dagen. Tijdens allerlei leuke verdienspellen kunnen de leerlingen Globa’s, de munteenheid van Globaland, verdienen. Zo is er bijvoorbeeld een detectivespel, een filmquiz, een ontbrekende scène in een film die gespeeld moet worden, een vluchtelingenroute die ze volgen en een protestsong die de leerlingen zelf schrijven én zingen.

Dilemma’s

Die Globa’s kunnen ze vervolgens tijdens de verdeelrondes gebruiken om hun land te verbeteren. In de landen die ze besturen loopt immers heel wat fout. Er is bijvoorbeeld geen goede infrastructuur, de werkloosheid is hoog en veel kinderen gaan niet naar school. Groepen komen voor allerlei dilemma’s te staan, zoals belastingen heffen, sparen en lenen, budgetten toekennen, beleidskeuzes maken en samenwerken met andere landen. Op alle keuzes krijgen de groepen feedback via teksten en indrukwekkende foto’s.

“Ons doel is jongeren laten inzien dat leven in een welvarend en rechtvaardig land niet vanzelfsprekend is”, klinkt het bij initiatiefnemer Stichting Cross Your Borders. “We willen jongeren inzicht geven in allerlei mondiale en maatschappelijke vraagstukken, hoe deze samenhangen en wat je eraan kunt doen. We dagen ze uit om hierover een eigen mening te vormen.”