Leerling van basisschool Sint-Dimpna test positief op corona Wouter Demuynck

05 maart 2020

12u43 0 Geel Een leerling van de basisschool Sint-Dimpna in Geel heeft gisteren positief getest op het coronavirus. De jongen uit het eerste leerjaar verblijft sindsdien samen met de andere leden van het gezin thuis in quarantaine. “De patiënt krijgt de nodige verzorging en stelt het goed. Voorlopig zijn er geen andere gevallen in Geel bekend.”

De jongen uit het eerste leerjaar was afgelopen weekend teruggekomen van een skivakantie in Noord-Italië. Nadien is hij niet meer naar school gekomen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat in kaart brengen wie nauw contact had met de besmette patiënt. “Indien aangewezen zal het betrokken personen verwittigen en de nodige maatregelen treffen.De scholengemeenschap bracht de ouders en leerlingen op de hoogte van het incident”, klinkt het bij de stad Geel.

“Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen of publieke plaatsen zijn niet nodig.”