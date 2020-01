Larum ontwaakt met ‘Ferme’ deurmatten voor de huizen Jef Van Nooten

25 januari 2020

09u02 0

Vrouwenvereniging KVLV heeft een nieuwe naam. Na een halve eeuw veranderde de ‘boerinnenbond’ haar naam in Ferm. En dat zullen de inwoners van het Geelse gehucht Larum geweten hebben. De vrouwenvereniging ging zaterdag in de vroege uurtjes op pad om op vijf locaties in Vlaanderen in totaal duizenden welkomstmatten aan huizen te leggen met daarop de nieuwe naam. Voor de provincie Antwerpen werd gekozen voor Larum in Geel.

