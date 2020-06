Laatstejaars zwaaien Freinetschool De Zeppelin uit tijdens drive-inproclamatie: “Ouders komen coronaproof in de auto en doen parcours van vier haltes” Wouter Demuynck

29 juni 2020

21u51 0 Geel Met een drive-inproclamatie kon Freinetschool De Zeppelin in Geel haar leerlingen van het zesde leerjaar en de derde kleuterklas toch nog op een bijzondere manier uitzwaaien. De ouders en hun kinderen kwamen in de auto naar school en legden daar een parcours van vier leuke haltes af.

Scholen laten zich in tijden van alternatieve proclamaties van hun creatiefste kant zien. Freinetschool De Zeppelin in Sint-Dimpna opteerde voor een drive-inproclamatie.

“Ik vond het erg moeilijk om dit belangrijke moment voor zowel de kinderen van de derde kleuterklas als onze zesdeklassers zomaar voorbij te laten gaan. Ook voor ouders is dit een éénmalig moment dat niet meer terug komt”, zegt coördinator Joni Geluykens. “Daarom kozen we voor een drive-in: ouders komen coronaproof in de auto naar school en doen een parcours van vier haltes. Zo beleven ze van in de auto de proclamatie van hun kind en zijn ze toch betrokken bij het hele gebeuren.”

Rode loper en minipodium

Alle kleuters en leerlingen krijgen eerst een persoonlijke tekst voorgelezen door de klasleerkracht en ontvangen een foto van de groep als aandenken. “Nadien is er de diploma-uitreiking met rode loper en een minipodium voor de kinderen”, vervolgt Geluykens. “Daarna volgt de pretpakkettafel. Daarbij krijgen de kinderen een pretpakket en de ouders een receptiepakket, met alle ingrediënten om thuis te kunnen feesten. Als laatste voorzien we een uitzwaaiteam met snoepjes en applaus. We bezorgen de ouders daarnaast een leuk vooraf opgenomen filmpje om de proclamatie thuis te herbeleven.”



