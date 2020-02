Laatstejaars maken kennis met secundair onderwijs op Sint Aloysius Geel Wouter Demuynck

13 februari 2020

14u37 0 Geel Op zaterdag 15 februari vindt in Sint Aloysius Geel weer de VIP-dag (Verkennen, Informeren, Proberen) plaats voor leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders.

De ouders en leerlingen maken er kennis met de opleidingen die de middelbare school te bieden heeft. Er is de mogelijkheid om elk half uur een andere doe- en infosessie te volgen.

In de voormiddag start de eerste sessie om 10 uur, de laatste om 12 uur. In de namiddag gaat men om 13.30 uur van start, de start van de laatste sessie is voorzien om 15.30 uur.