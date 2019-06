Kunstwerk rond migratie siert grasveld achter stadhuis Wouter Demuynck

21 juni 2019

21u00 1 Geel Op het grasveld achter het stadhuis vind je sinds kort de kunstinstallatie ‘In-migration’. De houten palen staan symbool voor vluchtelingen en migratie.

De kunstinstallatie is het werk van de cursisten van het nieuwe projectatelier aan de Geelse Kunstacademie en vertelt een verhaal over vluchten, veiligheid en kansen in Geel. Het project kwam er in het kader van het Geelse evenement Zuidergekte.

De inspiratie voor het kunstwerk, een idee van cursiste Gaby Kestens, werd gevonden bij de fontein op het grasveldje. De houten palen in het water symboliseren vluchtelingen die aan land komen na een lange zwerftocht op zee, op zoek naar geborgenheid en veiligheid. De palen op de begane grond staan symbool voor de Gelenaars. Enkele keren de rug, maar veel anderen staan klaar om de vluchtelingen tegemoet te komen en met open armen te ontvangen.

Het kunstwerk valt nog tot 15 september te bewonderen.