Kunnen vliegenlarven afval sorteren? Geelse wetenschappers onderzoeken het Wouter Demuynck

26 juni 2019

14u13 0 Geel Onderzoekers van de Geelse campus van KU Leuven zijn een nieuw project gestart waarmee ze onder meer nagaan of vliegenlarven een deel van ons afval kunnen sorteren, door voedsel en plastic van elkaar te scheiden. Het project loopt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Thomas More Kempen en Inagro. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek kende 2 miljoen euro toe aan het project, genaamd ‘Entobiota’.

Wereldwijd wordt de zwarte soldatenvlieg op grote schaal gekweekt. De larven van die diertjes zijn een belangrijke bron van eiwitten in veevoeder. In Europa zijn de larven voorlopig enkel toegelaten als onderdeel van visvoeder. Regelgeving om ook kippen- en rundervoeder op deze manier met eiwitten te verrijken wordt in de nabije toekomst verwacht. “Er beweegt heel wat in die sector”, zegt professor Leen Van Campenhout. “Insecten hebben zeker een toekomst als één van de alternatieven voor de klassieke eiwitbronnen voor mens en dier. Met ons onderzoek willen we voortrekkers zijn met innovatieve toepassingen voor de larven van de zwarte soldatenvlieg.”

Voedselresten en plastic

Een belangrijk deel van het ‘Entobiota’-project spitst zich toe op de larve als afvalverwerker. “We weten dat ze goed groeien op voedselresten. Voedsel dat uit de supermarktrekken gehaald wordt, gaat nu door een automatische ontpakkingsmachine. Dat zorgt voor twee afvalstromen: verpakkingsmateriaal dat nog etensresten bevat en de voedselresten zelf waarin zich ook kleine stukjes plastic bevinden. We gaan de larven laten groeien op beide stromen en bekijken of ze het plastic ongemoeid laten. Als dit het geval is, wil dat zeggen dat deze larven veilig zijn om nadien nog te gebruiken in veevoedermengsels.”

Indien de larven het plastic niet opeten, is dat ook beter voor de afvalverwerking omdat de afvalstromen dan zuiverder zijn.

Geneesmiddelen

Daarnaast gaan professor Van Campenhout en haar collega’s ook onderzoeken of de larven zouden kunnen helpen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. “Larven hebben een vernuftig immuunsysteem. We gaan kijken hoe zij reageren op bacteriën die ziektes veroorzaken bij de mens. Misschien produceren de larven wel stoffen die we nadien kunnen aanwenden in de farmaceutische sector”, zegt professor Van Campenhout.