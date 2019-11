KU Leuven pompt 3,4 miljoen euro in nieuw centrum rond insecten- en plantenonderzoek: “Dit is vrij uniek op wereldschaal” Wouter Demuynck

13 november 2019

18u12 0 Geel Op de campus van KU Leuven in Geel zal komende zomer de nieuwbouw genaamd SymBIOnt verrijzen, een gloednieuw centrum voor insecten- en plantenonderzoek. In de nieuwbouw kunnen de onderzoekers, die onder meer het gebruik van insecten voor voeding bestuderen, niet enkel op grotere schaal werken maar zijn er ook meer toepassingen mogelijk. Het totale kostenplaatje van het centrum bedraagt 3,4 miljoen euro.

De Geelse campus van KU Leuven is al enkele jaren een van de koplopers in het onderzoek naar het gebruik van insecten voor duurzame voeding en veevoeder, maar ook voor chemische en farmaceutische toepassingen. Ook naar de duurzaamheid van planten wordt volop onderzoek gedaan. De campus wordt dan ook geprofileerd als de specialist inzake biowetenschappen, want enkel in Geel kunnen studenten van de KU Leuven de bachelor in de Biowetenschappen volgen.

Gloednieuw centrum

Het onderzoek naar insecten en planten krijgt nu een stevig duwtje in de rug, want vlak naast de campus van Thomas More bouwt KU Leuven een gloednieuw centrum voor insecten- en plantenonderzoek - goed voor een investering van 3,4 miljoen euro. De nieuwbouw bestaat uit een ruimte van 800 vierkante meter voor onderzoek naar insecten, terwijl er ook vier serres en drie geklimatiseerde groeikamers van samen 450 vierkante meter zijn voor het plantenonderzoek. “In dit gebouw zullen we de kweek van insecten zoals krekels, meelwormen en larven onderzoeken en optimaliseren. Ze kunnen ingezet worden als verwerker van reststromen en kunnen zo een hoeksteen vormen van de circulaire economie”, zegt professor Mik Van Der Borght.

Van insect tot poeder

“Ook de verwerking van de insecten zal er verder onderzocht worden. We drogen de insecten en maken er poeders van, zodat ze gebruikt kunnen worden in nieuwe voedingsmiddelen, veevoeders maar ook in chemische en farmaceutische toepassingen. Diezelfde duurzaamheid staat ook centraal in het plantenonderzoek. We onderzoeken allerlei bacteriën en schimmels zodat we planten met een verhoogde weerstand kunnen kweken, chemische gewasbescherming kunnen verminderen en het gebruik van water en meststoffen tijdens de kweek zonder productieverlies kunnen reduceren.”

Meer toepassingen

Dankzij het nieuwe centrum kan het onderzoek naar planten en insecten niet enkel op grotere schaal plaatsvinden, ook de toepassingen breiden uit. “Het gebouw is volledig aangepast aan de noden van de toekomst”, vervolgt professor Leen Van Campenhout. “We maken gebruik van nieuwe droogtechnieken, het gamma is flexibeler en in het nieuwe gebouw kunnen warmtefluctuaties beter nagebootst worden. We kunnen voor het eerst ook micro-organismen bij de insecten plaatsen, iets wat enkel mogelijk is mits de juiste vergunningen en veiligheidsvoorschriften. Ziekmakende organismen mogen immers niet uit het labo geraken. Wat we hier in Geel in de toekomst zullen kunnen doen, is alvast vrij uniek op wereldschaal.”

Samenwerking staat centraal

De nieuwbouw krijgt de vaan SymBIOnt. Een symbiont is een belangrijk onderdeel van symbiose, een samenwerkingsverband tussen organismen in de natuur waaruit ze allen voordeel halen. “Samenwerking staat dan ook centraal in het nieuwe gebouw: verschillende onderzoeksgroepen kunnen er elkaar ontmoeten en multidisciplinair onderzoek verrichten in de domeinen bodem, plant, micro-organismen en insecten”, aldus professor Van Der Borght. “Er kan ook samengewerkt worden met andere onderzoeksgroepen van KU Leuven, collega’s van Thomas More, binnen- en buitenlandse kennisinstellingen, tuinbouwbedrijven en bedrijven die geloven in nieuwe toepassingen met insecten.”