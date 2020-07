Kruispunt Zonneke vrijdagochtend weer gedeeltelijk open Wouter Demuynck

08 juli 2020

14u30 0 Geel Vrijdagochtend, ten laatste om 7 uur, zullen drie van de vier armen van het kruispunt Zonneke - het kruispunt van Pas met de Waterstraat en Stelenseweg - opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. Je kan dan weer vanuit de Stelenseweg en Waterstraat over het kruispunt naar Pas en de Markt rijden. De vierde arm, Pas richting Antwerpseweg, blijft nog gesloten.

Normaal gezien zou het kruispunt Zonneke vanaf begin maart een maand lang afgesloten blijven voor de werken, maar door de coronacrisis lagen de werken maandenlang stil. Begin mei startten de nutswerken opnieuw op en een maand later ging ook de aannemer van de wegenbouw en rioleringswerken weer aan de slag. Normaal gezien zal de aannemer donderdagavond klaar zijn met de werken.

In de loop van vrijdagochtend zal de signalisatie worden weggehaald en worden de lichten opnieuw in werking gesteld. Het eenrichtingsverkeer op Pas tussen Markt en Zonneke wordt weer zoals vroeger - van Zonneke richting Markt - en ook in Waaiburg en Peperstraat gaat alles terug naar de normale situatie.

Volgende fase

Na het bouwverlof start de volgende fase van de werken. “De aannemer zal eerst voorbereidingen voor de herstellingswerken aan de riolering treffen aan het kruispunt van Pas met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat. Daarna werkt hij vanaf het kruispunt Zonneke verder aan Pas. De herstellingswerken aan de riolering worden samengenomen met deze fase zodat alle werken samen klaar zijn. Als de werken vlot verlopen, kunnen de werken aan Pas tegen het einde van het jaar worden afgerond”, klinkt het bij het stadsbestuur.