Kruispunt Zonneke maand lang afgesloten voor verkeer Wouter Demuynck

25 februari 2020

20u24 0 Geel Op 2 maart start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt van Pas met de Waterstraat en Stelenseweg in Geel. De werken zullen 35 dagen in beslag nemen.

Het kruispunt Zonneke, zoals het kruispunt in de volksmond genoemd wordt, zal tijdens de werken volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Het eenrichtingsverkeer in Pas loopt tijdens die periode omgekeerd, dus van Markt richting Zonneke.

Tweede fase

Die werken zouden rond 6 april afgerond moeten zijn. Nadien begint de aannemer aan het deel van Pas tussen kruispunt Zonneke en Dr.-Sanodreef. Die fase zal 55 werkdagen duren. Het eenrichtingsverkeer in Pas is dan terug normaal, van kruispunt Zonneke richting de Markt. Tijdens de werken zal de Pas, in de richting van de Antwerpseweg, voor het verkeer afgesloten zijn tot en met de Dr.-Sanodreef.

Gedurende de hele periode loopt de omleiding voor het doorgaand verkeer langs de Ring. Het einde van de werken is gepland rond het bouwverlof van 2020.