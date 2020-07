Koffielikeur én elixir ter ere van patroonheilige Sint-Dimpna gelanceerd: “Niet wachten tot Dimpnadagen in 2021, want drankjes zijn te lekker” Wouter Demuynck

27 juli 2020

17u00 1 Geel Met het Sint-Dimpa elixir en de Sint-Gerebernus koffielikeur is Geel twee dranken rijker. Bakker Peter Steurs en zijn vrouw Astrid Clonen ontwikkelden beide dranken op vraag van het stadsbestuur in het kader van de vijfjaarlijkse Dimpnadagen, maar die werden door de gekende problematiek uitgesteld naar volgend jaar. “Deze drankjes waren echter te lekker om nog een jaar te laten liggen”, lacht schepen van Evenementen Nadine Laeremans (CD&V).

Bakker Peter Steurs en zijn vrouw Astrid Clonen zijn op het vlak van streekproducten niet aan hun proefstuk toe. Onder meer de Geelse saffraanmoppen, Geelse hartjes en hun eigen Yellow Gin prijken op hun palmares. Schepen van Evenementen Nadine Laeremans (CD&V) vroeg daarom aan het duo om in het kader van de vijfjaarlijkse Dimpnadagen opnieuw hun creativiteit boven te halen.

Voor de vrouwen

“Toen ik anderhalf jaar geleden eens samen zat met Peter en Astrid, zei ik hen dat Geel al een heel gamma aan bier en gin kent maar nog niets voor de vrouwen heeft. Daarmee is de koffielikeur ontstaan. We werden nadien verrast door een tweeling, want ze hadden ook een elixir ter ere van Sint-Dimpna ontwikkeld. Aangezien beide drankjes te lekker zijn om te laten liggen tot de Dimpnadagen in 2021, brengen we ze nu al op de markt”, aldus schepen Laeremans.

Het Sint-Dimpna Elixir, dat in samenwerking met Sterkstokers Distilleries uit Hoogstraten vervaardigd werd, bevat toetsen van gember, limoen, sinas, vanille, anijs, iriswortel en bergalsem. De Sint-Gerebernus koffielikeur, vernoemd naar de biechtvader van Sint-Dimpna, heeft een zachte koffiesmaak en kan als borrel gedronken worden of kan als smaakmaker dienen in verschillende recepten.

Nieuw ‘Dimpke’

“Met de koffielikeur kan je eigenlijk alle kanten uit. Daarom gaan we ook op Facebook een pagina starten waar je allerlei recepten vindt die je met de likeur kan maken”, zegt bakker Peter Steurs, die tegen volgend jaar ook een vernieuwde versie van zijn koekje rond Sint-Dimpna klaar wil hebben. “Het ‘Dimpke’ zal geen chocoladelaag meer hebben aangezien dat zo snel smelt in de zomer, al zal er wel chocolade in verwerkt zijn. We zouden het graag in meerdere smaken willen brengen.”

Het Sint-Dimpna Elixir en de Sint-Gerebernus koffielikeur, die allebei een alcoholpercentage van 21% hebben, zijn verkrijgbaar in de bakkerij van Peter en Astrid. De stad zal de dranken ook schenken tijdens activiteiten gelinkt aan haar patroonheilige.