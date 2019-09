Koen Martens verlengt titel van beste houthakker in Benelux en plaatst zich voor WK in Praag Wouter Demuynck

25 september 2019

19u59 0 Geel Voor het tweede jaar op rij mag Gelenaar Koen Martens (35) zich de beste houthakker van de Benelux noemen. In Oudenaarde kwam hij afgelopen weekend als winnaar uit de bus na zes zenuwslopende zaag- en bijldisciplines. Dankzij zijn prestatie mag Koen zich ook meteen opmaken voor het wereldkampioenschap in Praag, dat op 1 en 2 november plaatsvindt.

Tijdens het Benelux-kampioenschap timbersport, dat wordt georganiseerd door het kettingzaagmerk Stihl, namen de veertien beste houthakkers uit de Benelux het tegen elkaar op. In zes disciplines met bijlen, kettingzagen en trekzagen moesten ze telkens de beste tijd neerzetten. De finale, genaamd ‘Hot Saw’, zette Martens helemaal naar zijn hand. Daarin moesten de zes overgebleven sporters drie houtschijven met een diameter van 46cm van een horizontale boomstam zagen, en dat met een brullende zelfgemaakte kettingzaag van 27kg en 80 pK.

Koen Martens veroverde ook een achtste plaats in de Europese ranking en is zo zeker van zijn deelname aan het wereldkampioenschap in Praag op 1 en 2 november. Daar zal Martens, die in het dagelijkse leven leerkracht technische vakken is in Sint Aloysius Geel, zijn opwachting maken in de individuele competitie en teamcompetitie. Vorig jaar nam hij al deel aan het WK in Liverpool. Toen eindigde hij op de twaalfde plaats.