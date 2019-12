Koekenbak van basisschool in Larum levert 4.250 euro op voor Huis De Post Wouter Demuynck

18 december 2019



De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de stedelijke basisschool in Larum zamelden maar liefst 4.250 euro in met een koekenbak naar aanleiding van De Warmste Week. De opbrengst gaat naar Huis De Post, een tehuis voor tien andersvalide volwassenen in het centrum van Geel. De leerlingen van het derde leerjaar kwamen de cheque dinsdag mee overhandigen in Huis De Post.