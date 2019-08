Kleurrijke markt als einde van vijfjaarlijkse Zuidergekte Jef Van Nooten

01 augustus 2019

15u57 1 Geel Op de Markt in Geel vindt op 25 augustus de Kunsten- en Zuidergektemarkt plaats. De markt is het slotmoment van het vijfjaarlijkse evenement Zuidergekte.

Tijdens de Kunsten- en Zuidergektemarkt kan je op de Markt genieten van optredens, Zuiderse keuken en kleurrijke standen. De stad sluit zo een geslaagde editie van Zuidergekte af, waarbij Geelse organisaties het beste van zichzelf gaven tijdens de voorbije maanden.

“Zuidergekte is een vijfjaarlijks evenement in de stad dat Gelenaars, organisaties en verenigingen uitnodigt activiteiten te organiseren rond het thema wereldburgerschap”, zegt schepen Griet Smaers. “De geslaagde editie blikt terug op initiatieven als een lezing over ontwikkelingshulp, een uitstap naar de Matongéwijk, een kermiscafé met biobier, enzovoort. Zo lieten meer dan 75 Geelse verenigingen en organisaties de voorbije vijf maanden zien dat ze echte wereldburgers zijn. Ook de stadsdiensten en Geelse basisscholen gingen aan de slag met Zuidergekke initiatieven.”