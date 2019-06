Kindergemeenteraadsleden pleiten op gemeenteraad tegen pesten en voor voldoende speelruimte Wouter Demuynck

05 juni 2019

01u00 0 Geel Op de gemeenteraad van maandagavond namen enkele jonge leden van de kindergemeenteraad het woord. Ze haalden er enkele thema’s aan die jongeren aanbelangen.

Zo pleitten ze bij de gemeenteraad er onder meer voor om pesten en zwerfvuil te blijven bestrijden, voldoende speelruimte te voorzien en bij beslissingen steeds de impact op de kinderen indachtig te houden. Nadien gaven de kinderen enkele posters, waarop hun ideeën opgelijst staan, af en kregen alle raadsleden van de kinderen een koffietas.

Burgemeester Vera Celis (N-VA) gaf aan dat ze de bezorgdheden van de kinderen deelde. “We gaan nadenken wat kinderen fijn vinden, zoals kleur in de stad. Daar moeten we oor en oog voor hebben. We gaan er rekening mee houden: dat moeten we doen voor alle Gelenaars maar zeker voor de kinderen, want zij zijn onze toekomst. Ik hoop dat jullie belangstelling blijft: zorg ervoor dat die geweldige ideeën steeds tot hier geraken.”