Kinderdag lokt extra volk naar dinsdagmarkt JVN

13 augustus 2019

De markt in Geel lokte dinsdag opvallend veel kinderen. Het stadsbestuur organiseerde er een kinderdag. Kinderen konden er ballonnen laten plooien door clowns of zich aan een grimestand laten omtoveren tot een dier of een prinses. De stad had ook gratis ijsjes voorzien voor kinderen. Die vielen ondanks het frissere weer goed in de smaak.