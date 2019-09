Kinder- en jeugdateliers van kunstacademie verhuizen naar oude kleuterschool in Kameinestraat Wouter Demuynck

16u31 0 Geel De kinderen en jongeren van de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten kunnen sinds vorige week hun creativiteit kwijt in hun nieuwe locatie Waaiburg in de Kameinestraat. De Waaiburg vzw renoveerde het oude schoolgebouwtje helemaal, de stad huurt gans het gelijksvloers voor de kinder- en jeugdateliers van de kunstacademie.

Het oude kleuterschooltje in de Kameinestraat 35 is voortaan de plaats waar de kinder- en jeugdateliers van de kunstacademie plaatsvinden. Tot eind juni zaten de leerlingen in het oude energieverslindende schoolgebouw aan het Sint-Dimpnaplein, maar die locatie was in slechte staat. Dankzij renovatiewerken van De Waaiburg vzw, de eigenaar van het schoolgebouw, kunnen de leerlingen nu les volgen in moderne ateliers. Het oude schooltje kreeg een volledig nieuwe dakconstructie en -bedekking, nieuw buitenschrijnwerk, andere vloeren en plafonds, en het hele gebouw werd geïsoleerd.

De stad Geel huurt daarvoor de zes gelijkvloerse klaslokalen, twee magazijnen en het sanitair blok om er de kinder- en jeugdateliers, de oriëntatieklas en de ateliers-op-maat voor mensen met een beperking in onder te brengen. Onder het dak zitten kantoorruimten en een vergaderzaal voor vzw De Waaiburg.