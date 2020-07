Kickboksclub Naksu organiseert online spaghettiverkoop om bouw van nieuwe sporthal te financieren: “In september hopen we de bouwwerken te kunnen starten” Wouter Demuynck

29 juli 2020

16u54 0 Geel De Geelse kickboksclub Naksu heeft een originele manier gevonden om toch wat geld in het laatje te brengen voor de bouw van hun nieuwe sporthal aan Sporthal De Doelen, waar donderdag de eerste graafwerken starten. Door de coronacrisisi kunnen enkele geplande evenementen niet doorgaan, dus organiseert de club een online spaghetti- en wafelverkoop.

Het zijn ook voor kickboksclub Naksu geen makkelijke maanden geweest. Om toch nog in veilige omstandigheden te kunnen sporten werden er openluchttrainingen georganiseerd en werd er een reservatiesysteem op poten gezet, maar in augustus worden alle trainingen geannuleerd na de bijkomende maatregelen vanuit de provincie Antwerpen. Contactsporten zijn de komende vier weken immers verboden.

Eigen accommodatie

Ook enkele geplande evenementen zijn uitgesteld. Dat komt erg ongelegen, want de kickboksclub is begonnen met de bouw van zijn eigen accommodatie en kan dus wel wat inkomsten gebruiken. “Na enkele jaren van enorme groei werd onze zaal in sporthal Axion te klein. Na de nodige gesprekken hebben we van stad Geel een stuk grond aan sporthal De Doelen in Schuttershof gekregen, waar we onze eigen sporthal mogen bouwen”, geeft Jens Maes, voorzitter van Naksu, aan.

“Het wordt een zaal van 330 vierkante meter groot met een eigen ring en een modern bokszak-railsysteem. Nu donderdag staan de eerste graafwerken gepland. In september hopen we dan effectief met de bouw zelf te kunnen beginnen.”

Digitaal alternatief

Aangezien de club niet meteen een evenement kan organiseren, komt Naksu met een digitaal alternatief: een online spaghetti- en wafelverkoop. Nog tot en met vrijdag 31 juli kan je op de website https://fundraiser.naksu.be/ bestellen, met keuze uit vier soorten pasta’s en vanille- of chocoladewafels. Het afhalen of leveren van de gerechten staat gepland op zondag 9 augustus. In Geel wordt er gratis geleverd.