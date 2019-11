Keurslager Stessens bestaat 50 jaar en viert dat met ... Rad van Geluk: “Klanten maken kans op elektrische step” Wouter Demuynck

14 november 2019

16u54 0 Geel Keurslager Stessens in de Stationsstraat in Geel viert komende maandag feest, want de slagerij is op die datum exact een halve eeuw oud. Oprichter Karel Stessens is intussen met pensioen, maar zijn zoon Ben zet de slagerij al jaren succesvol verder. “Voor minder dan het beste van het beste vlees ga ik niet”, zegt Ben Stessens.

Karel Stessens (73) was amper 23 jaar toen hij in 1969 op het huidige adres een nieuwe slagerij begon. Eerder was hij al slagersgast geweest bij D’Hooghe in Antwerpen, waar hij de stiel onder de knie kreeg: van uitbenen over salades maken tot de winkel doen.

Zelfgemaakte salades

“Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik mijn eigen zaak uit de grond heb gestampt, want het was meteen een succes. Dat kwam onder andere omdat ik met tien zelfgemaakte salades uitpakte. Het was mijn vrouw die zich daarop toelegde, en ze deed dat perfect. Mijn gehakt maakte ik bovendien exact zoals ik dat in Antwerpen had geleerd. Dat hadden ze in Geel nog niet geproefd, en ze lieten het zich smaken.” Samen met enkele andere Kempische slagers van de nieuwe generatie zette Karel Stessens rond 1974 de stap naar de Keurslagers, een van oorsprong Nederlandse vakvereniging van slagers die mekaar niet als concurrenten maar als collega’s zagen en van mekaar wilden leren in hun zoektocht naar topkwaliteit en constante vernieuwing.

De vleesconsumptie is sterk gedaald. Als men nu vlees koopt, zijn het bereide gerechten. De mensen besteden veel minder tijd in hun keuken, het moet makkelijk zijn en snel gaan Karel Stessens

Opvolging door zoon Ben

Karel bleef een goeie dertig jaar zaakvoerder, tot zoon Ben (50) aan het begin van de 21ste eeuw aan het hoofd van het atelier kwam te staan. Hoewel hij niet naar de slagersschool was gegaan, was hij daar min of meer toe voorbestemd. “Ik heb heel mijn leven in de slagerij doorgebracht en ben geruisloos in de stiel gerold. Voor mij was dat vanzelfsprekend, ik heb nooit een andere ambitie gehad. Ik heb mijn secundair aan de Handelsschool van het Sint-Aloysiuscollege gedaan, maar toen hielp ik al in de slagerij”, vertelt Ben. “In 1990 ben ik als zelfstandig helper in dienst gekomen en stapsgewijs nam ik de zaak over, tot ik in 2001 de enige zaakvoerder werd. Maar ik heb altijd op ons vader kunnen rekenen. Nu nog, gelukkig.”

Ons ‘signatuurproduct’ blijft het gehakt. Ik heb in een krant ooit een interview gelezen met een uitgeweken Gelenaar, en op de vraag wat hij in het buitenland miste, antwoordde hij: het gehakt van de Keurslager. Dat zegt genoeg Karel Stessens

Veranderd consumptiegedrag

In die vijftig jaar tijd is er natuurlijk veel veranderd, zoals ook het consumptiegedrag van de klanten. “De mensen zijn de voorbije decennia totaal anders gaan eten”, weet Karel. “De vleesconsumptie is sterk gedaald. Als men vlees koopt, zijn het nu heel veel bereide gerechten. De mensen besteden veel minder tijd in hun keuken, het moet makkelijk zijn en snel gaan.” De vleessector heeft in al die jaren ook enkele schandalen gekend, maar die negatieve beeldvorming vindt Ben onterecht. “Al ons vlees, of het nu kip, lam, varken of rund is, wordt streng gecontroleerd. Ik zoek steeds naar het beste vlees en ga resoluut voor het ‘andere’ varken: een dier waar de boer meer tijd en moeite insteekt. Ons rundvlees komt van Bocquillon-dikbilkoeien, die op kleine Ardeense boerderijen zijn gekweekt. Voor minder dan het beste van het beste ga ik niet.”

Gehakt en crèmepaté

Als we vragen naar de favoriete producten van beide heren, gaan ze back to basics. “Voor mij is en blijft dat ons gehakt, ons ‘signatuurproduct’. Ik heb in een krant ooit een interview gelezen met een uitgeweken Gelenaar, en op de vraag wat hij in het buitenland miste, antwoordde hij: het gehakt van de Keurslager. Dat zegt genoeg”, zegt Karel. “We gebruiken een uniek recept met dezelfde kruidenmengeling als 50 jaar geleden, en ons gehakt bestaat uit puur vlees. Je mag daar geen eieren of paneermeel in doen, vind ik. Er zijn veel slagers die er al hun afval bijkappen. Dat doen wij uit principe niet.” Voor Ben is de favoriet de crèmepaté. “Nog niet zo lang hoor: ik heb jaren gezocht naar het juiste recept en pas sinds een jaar of twee is hij écht wat hij moet zijn.”

Nieuwe webshop

De 50ste verjaardag wordt tot en met de eerste week van december gevierd. Tot dan staan er allerlei producten in promotie en loopt er een spaaractie die al snel een draai aan het Rad van Geluk oplevert. Klanten kunnen ook een elektrische step of een superdeluxe barbecue winnen. Dit weekend is er een attentie voor elke klant. Daarna begint Ben aan de tweede halve eeuw. “We gaan nog voor minstens vijftien jaar. We hebben onlangs een nieuw logo geïntroduceerd, onze winkel hebben we compleet heringericht en zeer binnenkort hebben we een webshop. Dat schept enorm veel extra mogelijkheden. Of we een tip van de sluier kunnen lichten? Wel: Stessens@home is op komst. De slager zal weer ten huize bestellen. Net als vroeger!”