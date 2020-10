Kermissen in Ten Aard en Winkelomheide en Soldatenkermis krijgen ook groen licht Wouter Demuynck

15u07 0 Geel Ook de kermissen in Ten Aard, Winkelomheide en de Soldatenkermis in het centrum van Geel kunnen plaatsvinden. Eerder had het stadsbestuur ook al het licht op groen gezet voor de kermissen in Oosterlo, Bel en Stelen.

De inwoners van Geel hebben ook in oktober en november weer enkele kermissen om naar uit te kijken. De kermis van Ten Aard staat gepland op 11 en 12 oktober, die van Winkelomheide volgt van 18 tot en met 20 oktober. Samen met de kermisuitbaters is er immers besloten dat de kermis van Winkelomheide dit jaar maar drie dagen doorgaat in plaats van een week. De Soldatenkermis in het stadscentrum volgt nadien nog van 11 tot en met 16 november.

Coronaregels

Ook voor deze kermissen zijn uiteraard een aantal afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat alles coronaveilig verloopt. “Zo beheert elke foorkramer het aantal bezoekers aan zijn of haar attractie, is er op elke kermiskraam handgel beschikbaar en dragen de bezoekers en kermispersoneel ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker op heel het kermisgebied en op elke attractie”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“De in- en uitgangen van beide kermissen worden met banners aangegeven. Tijdens je kermisbezoek volg je steeds de juiste richting zodat je geen andere mensen hoeft te kruisen.”