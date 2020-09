Kermissen in Bel en Stelen kunnen doorgaan na goed verloop in Oosterlo Wouter Demuynck

09 september 2020

14u20 4 Geel Na het goede verloop van de kermis in Oosterlo, heeft het stadsbestuur van Geel besloten dat ook de kermissen in Bel en Stelen kunnen plaatsvinden.

In Geel mochten er normaal gezien geen evenementen plaatsvinden tot en met 31 augustus, maar het stadsbestuur liet de kermis in Oosterlo op 30 en 31 augustus toch doorgaan. Na overleg met de foorkramers werden er strikte afspraken gemaakt om de kermis zo coronaveilig mogelijk te laten doorgaan. “Zowel kermisbezoekers als foorkramers en hun personeel hielden zich heel goed aan de regels en maakten er desondanks de strenge maatregelen toch een succesvolle editie van”, klinkt het bij de stad.

Afspraken

Daardoor kunnen ook de kermissen in Bel - op 13 en 14 september - en in Stelen - op 26, 27 en 28 september - doorgaan. “Net als bij Oosterlo kermis houden de foorreizigers in Bel en Stelen zich aan een aantal afspraken voor de kermissen. Zo beheert elke foorkramer het aantal bezoekers aan zijn of haar attractie, is er op elke kermiskraam handgel beschikbaar en dragen de bezoekers en kermispersoneel ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker op heel het kermisgebied en op elke attractie.”

Daarnaast zijn er nog een aantal extra maatregelen ingevoerd. De in- en uitgangen van beide kermissen worden met banners aangegeven en kermisbezoekers moeten steeds de juiste richting volgen zodat ze geen andere mensen kruisen. De stad voorziet de nodige signalisatie om de wandelroute duidelijk weer te geven.