Kerkklokken luiden elke vrijdag om doden in coronatijden te herdenken Wouter Demuynck

02 april 2020

14u01 1 Geel Elke vrijdag zullen om 18.30 uur de begrafenisklokken van de Sint-Amandskerk in Geel luiden om mensen die in deze moeilijke periode overleden zijn te herdenken.

“Familieleden en vrienden kregen door de coronamaatregelen vaak niet de kans om gepast afscheid te nemen. Met dit initiatief willen we hen een hart onder de riem steken. Ook mensen die iemand moeten missen omdat die in het ziekenhuis ligt, willen we op deze manier steunen”, klinkt het bij de stad.

Het is niet de bedoeling dat je de kerk bezoekt of samenkomt met familieleden. “Je kunt thuis een kaarsje branden of een moment stilte houden tijdens het luiden van de klokken.”