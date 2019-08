Kempense koffie van Huis Manendonckx: “Familiegeheim bepaalt de unieke, zachte smaak van De Maan” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Geel In Geel-centrum wordt al verschillende generaties Kempense ‘Koffie De Maan’ op ambachtelijke wijze gebrand in de koffiebranderij van de familie Manendonckx. Het proces van de verbranding van de bonen en de samenstelling van de bonen heeft zijn invloed op de typische, zachte smaak van het product en is al meer dan vijfentachtig jaar hetzelfde.

Al vier generaties brandt de familie Manendonckx ‘Koffie De Maan’ in hun authentieke branderij in het centrum van Geel. De broers Filip (41) en Frederik (36) verzorgen nu de productie van het Geelse streekproduct, onder het goedkeurend oog van vader Louis Manendonckx (65). Die springt nog wekelijks in bij het branden en verwerken van de koffie. In een voormalige paardenstal in het Schoolsteegje, niet ver van familiezaak Huis Manendonckx, verwerkt de familie op ambachtelijke wijze arabicabonen tot hun typische Kempense koffie. “Mijn grootvader begon in 1933 met het branden van koffie”, vertelt Louis Manendonckx. “In onze branderij werken we nog altijd met de machines die er ook in 1933 stonden. Hier en daar werd uit noodzaak wel eens gesleuteld aan de machines, maar eigenlijk kunnen we stellen dat de koffie die we nu maken op precies dezelfde manier gemaakt wordt als de koffie die hier voor de Tweede Wereldoorlog vervaardigd werd. Zelfs de ‘bascule’ waarmee we aan de slag gaan, is nog steeds dezelfde als vroeger.”

Familiegeheim

De samenstelling van het recept voor ‘Koffie De Maan’ is een goedbewaard familiegeheim. De samenstelling van de bonenmengeling geeft de typische zachte smaak. “Bij ons worden de koffiebonen trager verbrand”, legt Louis uit. “Hierdoor houden we van de dertig kilogram koffiebonen waarmee we starten nog ongeveer zesentwintig kilogram over. Door de tragere verbranding verdwijnt er meer cafeïne uit de bonen dan bij een snelle verbranding in grote industriële branderijen. Dankzij dit langere proces en de geheime samenstelling van de koffiebonen krijgt onze koffie zijn typische en unieke smaak. Het is trouwens de boon die de smaak bepaalt.”

Bezoek de koffiebranderij

De familie verdeelt de koffie in pakjes van 250 gram tot een kilogram. “Tachtig procent van de koffie die we verkopen, zijn pakjes met koffiebonen, de rest is gemalen koffie. Koffie De Maan is in veel Geelse horecazaken en winkels verkrijgbaar. Wie een wandeling door de stad maakt met een stadsgids kan tegelijk ook een bezoekje brengen aan onze koffiebranderij. Een aanrader”, besluit Louis Manendonckx fier.

