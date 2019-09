Kempense klimaatambassadeurs zeggen het met ‘toekomststoelen’: “Laat voor mij nog wat groen over” Wouter Demuynck

25 september 2019

19u14 6 Geel De Kempense kinderklimaatambassadeurs waren woensdag in de Kringwinkel van Geel druk in de weer met de afwerking van hun ‘toekomststoel’. Die kleedden ze aan met hun wensen voor een klimaatvriendelijke Kempen. Op 11 oktober, tijdens de lancering van Kempen2030, overhandigt iedere ambassadeur de klimaatstoel aan zijn of haar burgemeester.

Kinderen uit alle 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde één kinderklimaatambassadeur af. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Om de boodschap die ze formuleerden voor een beter klimaat kracht bij te zetten, versierden ze een ‘toekomststoel’.

Plek aan tafel

“Dat is een stoel die de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Iedere klimaatambassadeur overhandigt deze stoel aan hun burgemeester. De toekomststoel is een symbolisch geschenk en moet een plek krijgen aan de beslissingstafel”, zegt Katleen Mertens van IOK. “Zo worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.”

Kempen2030

De overhandiging van de ‘toekomststoelen’ gebeurt op 11 oktober tijdens de lancering van Kempen2030, het vervolgtraject van Kempen2020. Kempen2030 heeft als doel om tegen 2030 40% CO2 te reduceren en wordt officieel gelanceerd door de 29 Kempense gemeenten, ondersteund door IOK, provincie Antwerpen, Fluvius, Kamp C, VITO, VOKA, Rurant en Boerenbond. Die dag zullen de kinderen ook samen een klimaatlied zingen.

De kinderen konden hun creativiteit de vrije loop laten met het versieren van hun toekomststoel. Het hoeft niet te verbazen dat groen de kleur is die het prominentst aanwezig is. De boodschap van de kinderen is dan ook duidelijk: zij willen veel meer groen.

Baby

Auren en Lotte uit Olen zetten hun boodschap kracht bij door een baby op hun stoeltje te zetten. “Die baby staat symbool voor onze nakomelingen. Ze wil onder een boom rusten, maar doordat er bomen zijn gekapt voor een pad blijft er nog maar één boompje over. De baby laat duidelijk blijken dat zij later ook nog wat groen wil”, zeggen de twee vriendinnen. Zij ijveren er ook voor om meer de fiets te gebruiken. “Als ik naar het gemeentehuis van Olen moet gaan, ga ik steeds met de fiets. Ook al woon ik redelijk ver weg”, aldus Auren.

