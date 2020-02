Kempenaar grote winnaar op Games Awards met computerspel over oorlogsherinneringen van zijn grootmoeder: “Die verhalen mogen nooit vergeten worden” Wouter Demuynck en JME

23 februari 2020

21u31 0 Geel De Belgian Games Awards hadden afgelopen weekend een Kempisch tintje. ‘Brukel’, het computerspel van de naar de Verenigde Staten uitgeweken Gelenaar Bob De Schutter, sleepte drie prijzen in de wacht en kroonde zich zo tot winnaar van de avond. In het spel verken je de oude hoeve in Geel waar Bobs grootmoeder Bie Verlinden haar tienerjaren doorbracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vaak traumatische oorlogservaringen komen er tot leven door de ogen van Bie zelf, want de nu 94-jarige dame sprak haar herinneringen zelf in.

Zo’n zeven jaar geleden verhuisde Gelenaar Bob De Schutter naar de Verenigde Staten, waar hij nu werkt als professor in Toegepast Gamedesign aan de universiteit van Miami. Daar startte hij enkele jaren geleden op eigen houtje met de ontwikkeling van Brukel, dat zich afspeelt in de gelijknamige straat in Geel. Als speler kom je terecht in de oude hoeve waar Bobs grootmoeder Bie Verlinden vertoefde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het eerste deel van het spel kan je van allerlei objecten in de hoeve een foto nemen met je smartphone, waarbij Bie telkens een authentiek verhaal vertelt. Het tweede deel gaat er een pak grimmiger aan toe. Na middernacht zit je opeens vast in het huis, net zoals Bie dat tijdens de oorlogsjaren meemaakte. Je wordt nadien meegezogen in een reeks traumatische ervaringen, zoals bominslagen en brandhaarden, die Bie zelf heeft overleefd.

Volgens Bob De Schutter is zijn spel zowel een eerbetoon aan zijn grootmoeder alsook een manier om ervoor te zorgen dat de verhalen uit die tijd nooit verloren gaan. “Het is een verhaal van een sterke vrouw die in barre toestanden haar hele familie op haar schouders neemt. Tegelijkertijd is het meer dan een persoonlijk verhaal, want iedereen heeft ergens wel een connectie met WO II. Het is een belangrijke zaak dat die verhalen nooit vergeten worden als na verloop van tijd de generaties die het hebben meegemaakt er niet meer zijn. Als ik het spel naar klaslokalen kan krijgen, zou dat ook een mooi pluspunt zijn.”

Boerderij virtueel namaken

Om het spel narratief in elkaar te steken heeft Bob zijn grootmoeder meerdere uren geïnterviewd over haar herinneringen aan de oorlog. “Van de opnames viel een goed verhaal te maken. Daarna moest ik weten hoe die boerderij er destijds echt had uitgezien. Dat moest dus verder gaan dan ‘het was een mooie boerderij’: ik moest weten wat er stond als je een bepaalde kamer binnenging en hoe de architectuur eruit zag”, vervolgt De Schutter.

“Geen gemakkelijke vragen om te stellen aan een 92-jarige vrouw die toen een tiener was. Ik heb het huis zelf nooit gezien, maar heb wel de eigenares ervan ontmoet. Ze wist mij te vertellen dat het huis in de game er enorm hard op lijkt. Mijn grootmoeder heeft dat dus goed gedaan, zij is zelf overigens ook zeer tevreden met het resultaat van het spel.”

In Brukel kroop dan wel veel tijd, het spel zelf is qua speeltijd eerder beperkt met 90 minuten. “Dat is doelbewust gedaan. Onderzoek bij volwassen gamers leerde me dat ze vaak geen tijd hebben om games van 80 uur lang te spelen. Brukel kan je in één ruk uitspelen zoals je naar een film zou gaan kijken.”

Drie prijzen

Op 3 november 2019 kwam Brukel uit op enkele gameplatformen. Op de Belgian Games Awards in Kortrijk was Bob De Schutter met zijn spel echter al meteen de grote slokop door drie van de vier nominaties te verzilveren. Hij mocht de prijs voor beste ernstige game van het jaar, debuut en de publieksprijs in ontvangst nemen.

“Toen we de eerste nominatie niet kregen, dacht ik dat het niets zou worden. Maar dan winnen we opeens de rest (lacht). Als je met die prijs gaat lopen met een spel dat je op je eentje gemaakt heb, dan voel je je ergens ook een beetje ongemakkelijk. Je bokst op tegen die grote gamestudio’s omdat het zo’n uniek concept is. Die andere genomineerde spellen waren ook van hoge kwaliteit, dus ik ben zeer vereerd dat het zo is uitgedraaid.”

Nieuw spel

Dat Brukel zo in de smaak viel, sterkt De Schutter enkel maar in het idee dat videogames die herinneringen tot leven brengen, veel potentieel hebben. Momenteel bekijkt hij nog de mogelijkheden om zijn spel naar streamingplatformen zoals Google Stadia en consoles zoals Playstation, Xbox en Nintendo Switch te brengen, maar daarna richt hij zijn pijlen op een nieuw spel. “De volgende stap daarbij is om met Brukel in de achterzak te kijken of er mensen zijn die in dit concept willen investeren. We zullen zien wat voor vorm het dan aanneemt. Het kan binnen de eenmanszaak (Lifelong Games, red.) blijven ofwel groeit die uit naar een studio met meerdere mensen.”

De Schutter sluit niet uit dat een intrigerend thema als WO II opnieuw aan bod komt, maar staat open voor alle verhalen. “De wereld bekijken vanuit iemands oogpunt is sowieso waardevol. Alles staat of valt evenwel met een goede verteller. Bij mijn grootmoeder heb je bijvoorbeeld haar doorleefde stem. Vele mensen hebben me verteld dat ze moesten wenen omdat het verhaal hen zo raakte”, vervolgt De Schutter.

“Ik denk er ook aan om te werken met verschillende perspectieven. In Brukel heb je op een gegeven moment een Duitse soldaat die je meesleurt. Vanuit het perspectief van die soldaat moet dat ook beklijvend zijn: waarschijnlijk was die op het einde van de rit aan het sterven van de honger en zag die ook geen uitweg meer. Voor het onderwijs lijkt me dat heel interessant, want zo creëer je een wereld met meer empathie.”