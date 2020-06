Kempen koploper in inzameling van asbest Toon Verheijen

19 juni 2020

13u04 0 Geel Intercommunale IOK is de koploper in Vlaanderen op vlak van het inzamelen van asbest. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Perdaens (N-VA) kreeg van de bevoegde minister Zuhal Demir (N-VA). “Knap dat IOK deze cijfers kan voorleggen. Ze zijn een voorbeeld voor de anderen.”

De gevaren van asbest zijn al decennialang bekend, maar in Vlaanderen is naar schatting nog altijd zo’n 3,7 miljoen ton asbest aanwezig in (oude) gebouwen. Vanuit de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wordt ondersteuning aangeboden aan lokale besturen om zoveel mogelijk in te zetten op het verwijderen van asbest.

7,5 ton

“De voorbije jaren werd zo’n 7,5 ton asbest opgehaald”, zegt Freya Perdaens van N-VA). “Wat daarbij opvalt is dat niet minder dan 90 procent van dat aantal is opgehaald door IOK. Zij zamelden 6.679 ton asbest in tussen 1 februari 2019 en 14 maart 2020. Het is knap dat IOK zo’n resultaat neerzet als voortrekker en dat is grotendeels het resultaat van hun goede communicatie”, aldus Perdaens, “ik hoop dat de andere afvalintercommunales hier ook extra op inzetten.”