Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld) pleit voor slagbomen aan overweg langs fietsostrade: “Zwakke weggebruikers lopen grootste gevaar bij overwegen” Wouter Demuynck

28 februari 2020

15u35 0 Geel Federaal parlementslid Marianne Verhaert (Open Vld) vraagt aan Infrabel en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om de overweg aan de buurtweg ter hoogte van Rauwelkoven in Geel tegen de opening van de volledige fietsostrade uit te rusten met slagbomen. “Zwakke weggebruikers lopen net het grootste gevaar bij overwegen.”

Twee weken geleden ging de eerste drie kilometer van de fietsostrade tussen Balen en Herentals, namelijk tussen Langstraat in Olen en Rauwelkoven in Geel, open. Tussen het fietspad en de sporen is er hekwerk geplaatst om de veiligheid van de fietsers te garanderen, maar het stoot federaal parlementslid Marianne Verhaert (Open Vld) tegen de borst dat de overweg met buurtweg nummer 140, de trage verbinding tussen Rauwelkoven en Thomas More, als enige in de Kempen nog niet is uitgerust met slagbomen.

Hekwerk

“In het verleden werd deze overweg amper gebruikt en was er geen noodzaak om slagbomen te plaatsen, maar met de komst van de fietsostrade zal deze overweg vaker gebruikt worden. Als veiligheidsvoorwaarde vroeg Infrabel om langs het hele traject hekwerk te voorzien langs het spoor. Een tijdrovende en dure job”, aldus Verhaert, die naast Kamerlid ook burgemeester van Grobbendonk is.

“Dat Infrabel het nu nalaat om tegen de opening van de fietsostrade slagbomen te voorzien gaat er niet in. Dagelijks maken heel wat fietsers die richting campus Thomas More fietsen gebruik van de overweg. En net zwakke weggebruikers lopen het grootste gevaar bij overwegen.”

Zwakke weggebruikers

Cijfers van Infrabel tonen aan dat er vorig jaar 45 ongevallen aan overwegen waren, met zeven dodelijke slachtoffers. Zes daarvan waren zwakke weggebruikers, namelijk vijf voetgangers en één fietser. “En ongevallen gebeuren net het vaakst wanneer er geen slagbomen zijn”, vervolgt Verhaert.

“Zwakke weggebruikers krijgen sneller een vals gevoel van veiligheid en beslissen sneller om toch over te steken, ook al staan de lichten op rood. Zeker met slecht weer worden sneller impulsieve beslissingen genomen, vaak met zeer grote risico’s.”