Julia en Jules vieren gouden jubileum Wouter Demuynck

02 september 2019

19u03 0

Gelenaars Julia Van Linden (80) en Jules Van De Velde (84) vieren dit jaar dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Jules is afkomstig uit Antwerpen en Julia uit Merksem. Het was dan ook in het Antwerpse uitgaansleven dat de vonk oversloeg. In 1975 verhuisden ze naar Geel, waar ze nu op de Markt wonen. Samen hebben ze twee zonen. In Zwijndrecht hadden Julia en Jules destijds een tv-winkel, maar ze schakelden later over naar het plaatsen van antennes. Toen de verkoop daarvan begon te slinken, verhuisden ze naar Geel en ging Jules aan de slag bij het chemisch bedrijf Borealis in Beringen terwijl Julia thuis bleef als huisvrouw. In hun vrije tijd gaat het koppel graag op wandelvakantie met de mobilhome. Zo legden ze op 20 jaar tijd maar liefst 80.000 km af.